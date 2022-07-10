2022/07/10 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. حمزة هادي مدرباً لكرة زاخو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/10 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. حمزة هادي مدرباً لكرة زاخو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. حمزة هادي مدرباً لكرة زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).