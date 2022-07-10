2022/07/10 | 13:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كان حمّام العليل مكاناً يقصده هشام مراراً مع والده خلال طفولته، وبعد سنوات من...

ظهرت المقالة حمام العليل عاد ليداوي العراقيين بحلة جديدة بعد الحرب ضد الارهاب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمام العليل عاد ليداوي العراقيين بحلة جديدة بعد الحرب ضد الارهاب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمام العليل عاد ليداوي العراقيين بحلة جديدة بعد الحرب ضد الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).