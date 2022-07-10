الفيلم الوثائقي ايقونة النساء – غيداء كمبش

2022/07/10 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

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يصادف اليوم ،الأحد، الذكرى السنوية لوفاة النائب في البرلمان العراقي زوجة رئيس ديوان الوقف السني، غيداء كمبش

توفت النائب كمبش في العاشر من شهر تموز عام 2020 إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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