سياحة كردستان تتوقع دخول 300 ألف سائح للإقليم خلال عطلة العيد

2022/07/10 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت هيئة السياحة في حكومة اقليم كردستان، الأحد، دخول 300 ألف سائح خلال عطلة العيد لكل محافظات الاقليم.

وقالت رئيسة الهيئة امل جلال في حديث لوكالة "شفق نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "نتوقع وفقا للمعطيات المتوفرة لدى المديريات العامة للسياحة في محافظات الاقليم دخول 100 الف سائح لكل محافظة خلال عطلة عيد الأضحى".

وأضافت جلال، أنه "خلال النصف الأول من هذا العام دخل الاقليم اكثر من 3 مليون سائح ونتوقع دخول أكثر من هذا العدد خلال النصف الثاني من العام بسبب اعتدال الأجواء وتوفر الاماكن السياحية في الاقليم".

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