الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني وإسقاط 3 مقاتلات

2022/07/10 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن سلاح الجو تمكن من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، كما تم القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة.وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الأحد، إن مقاتلات “سو-35” الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية اثنتين من طراز “سو-25” في مقاطعة خاركوف، ومقاتليتن […]

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