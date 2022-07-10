قادماً من بريطانيا.. عراقي وصل إلى مكة مشياً على الأقدام لأداء الحج

2022/07/10 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع آدم محمد البالغ من العمر 53

عاماً والأب لطفلتين، المقيم في

المملكة المتحدة منذ 25 عاماً، تحقيق

حلمه عندما أعلنت السعودية في نيسان/

أبريل أنها ستستضيف مليون حاج هذا

العام.

أمسى المهندس الكهربائ

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