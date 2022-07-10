الدفاع المدني يخمد حريق اندلع بمحطة وقود في بغداد

2022/07/10 | 14:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب الدفاع المدني فتح تحقيق.

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