غالبا ما تكون مفاجئة.. إليك أبرز أعراض نوبات الهلع

2022/07/10 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبًا ما تكون نوبات الهلع مفاجئة، وبدون سابق إنذار.وإليك أعراض نوبات الهلع، وبعض النصائح للتغلب عليها.

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