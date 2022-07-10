لابيد يذكّر بمقولة بايدن

2022/07/10 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى "رسالة" من الرحلة المباشرة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

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