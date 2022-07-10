2022/07/10 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قدمت البعثة الأردنية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” ملف إدراج المنسف في لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي، وفقا لما أورده تلفزيون المملكة المحلي.وبحسب تلفزيون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعٍ اردنية لإدراج طبق ’المنسف’ على لائحة التراث العالمي غير المادي المركز الخبري الوطني.

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