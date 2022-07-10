الجيل الجديد: مافيات فساد تابعة للأحزاب الحاكمة بالإقليم تقف وراء ازمة الوقود

2022/07/10 | 14:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حمل القيادي في حراك الجيل الجديد آرام محمد، الأحد 10 تموز 2022، ما أسماها...

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