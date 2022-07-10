الرئيس الإيراني يؤكد هاتفيا للأسد أن طهران تعارض أي تدخل في سوريا

2022/07/10 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي بنظيره السوري، بشار الأسد، أن طهران تعارض أي تدخل في الأراضي السورية، في حين أكد الأسد أن البلدين على جبهة واحدة.وأوضح رئيسي، خلال الاتصال، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أن “إيران مستمرة في دعمها لمحور المقاومة، ولا سيما سوريا”، قبل أن يضيف، “طهران […]

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