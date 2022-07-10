المجلس العالمي للذهب: احتياطي العراق من المعدن النفيس ثابت خلال الشهر الجاري

2022/07/10 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من المعدن الأصفر بقي ثابتاً خلال شهر آيار الماضي، مبينا ان احتياطاته من هذا المعدن النفيس يبلغ 8.8% من باقي احتياطاته الاخرى.وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آيار اطلعت عليه /المعلومة/ ان “البنوك المركزية العالمية أضافت 35 طناً صافياً إلى احتياطيات الذهب العالمية، […]

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