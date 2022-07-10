قيادي كردي يحمل مافيات الفساد التابعة لأحزاب السلطة الحاكمة في اربيل مسؤولية أزمة الوقود

2022/07/10 | 14:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حمل القيادي في حراك الجيل الجديد آرام محمد، الأحد 07/10/2022 ما أسماها بمافيات الفساد...

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