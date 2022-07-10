الذهب يرتفع في حيازة العراق ليمثل قرابة 12% مما يمتلكه العراق من احتياطات في البنوك العالمية

2022/07/10 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اصدرالمجلس العالمي للذهب، بيانات متأخرة عن مركز العراق بحيازة الذهب لشهر ايار، في الوقت الذي اشترى العراق في حزيران قرابة 34 طنا ليرفع حيازته بنسبة 35%.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آيار للعام 2022 إن “البنوك المركزية العالمية أضافت 35 طناً صافياً إلى احتياطيات الذهب العالمية، وهو الشهر الثاني على التوالي من صافي الشراء”، مبينة أن “الجزء الأكبر من الارتفاع ناتج عن عمليات شراء من تركيا (13) طناً، بينما واصلت اوزبكستان الشراء بمقدار(9) اطنان، واشترت كازخستان (6) اطنان، وقطر (5) أطنان، والهند (4) أطنان”.

واضاف ان “المانيا كانت البائع الوحيد في هذا الشهر حيث قامت ببيع طنين من الذهب”.

واشار الى ان “العراق حافظ في هذا الشهر على مركزه العالمي الـ 40 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا، وهي تمثل 8.8% من باقي احتياطاته الأخرى”.

وأوضح المجلس ان “الولايات المتحدة ما زالت تتربع على عرش أكثر الدول حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 آلاف طن تليها ألمانيا 3.355 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت موريتانيا بالمرتبة 100 وبواقع 1 طن تسبقها السلفادور بواقع 1.4 طن”.

الا انه في حزيران الماضي، كان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن شراء 34 طنا من الذهب بنسبة زيادة قدرها 35%.

ووفقا لذلك تقدم العراق 10 مراتب، ليكون في المرتبة 30 من اصل 100 دولة في حيازة الذهب، لترتفع حيازته الى اكثر من 130 طنًا من الذهب.

وبينما كانت النسبة السابقة البالغة 96 طنا من الذهب تمثل 8.8% من احتياطات العراق الاخرى، فأن ارتفاع حيازة الذهب الى 130 طنًا تجعل الذهب يعادل نحو 12% من مجمل الاحتياطات التي يمتلكها العراق.

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