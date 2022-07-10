2022/07/10 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أكدت كندا أنها تعتزم السماح بتسليم معدات (توربينات) إلى ألمانيا خاصة لعمل خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيسي الرابط بين روسيا وأوروبا “نورد ستريم 1” الذي يخضع حاليا للصيانة.وفي بيان له نشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تفرج عن معدات لخط أنابيب “نورد ستريم 1” الممتد بين روسيا وألمانيا المركز الخبري الوطني.

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