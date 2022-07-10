تزامنًا مع توجيه

2022/07/10 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفريق داخل غرفة التحكم في رحلة التلسكوب الفضائي "ويب"، للكشف عما كان ينتظره علماء الفلك في جميع أنحاء العالم منذ عقود.فمن المقرر أن تكشف وكالة ناسا عن أول صور ملونة عالية الدقة من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الأسبوع المقبل، وإحدى هذه الصور "هي أعمق محيط صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق".وفي تقرير كريستين فيشر مراسلة CNN المزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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