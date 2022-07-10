ائتلاف المالكي يتحدث عن الحل لاقرار الموازنة المالية الجديدة

2022/07/10 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد عضو ائتلاف دولة القانون، جواد عويز، اليوم الاحد، على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة بهدف اقرار الموازنة.وقال عويز لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من المشاريع متوقفة بسبب عدم اقرار الموازنة العامة لسنة 2022 حيث ان قانون الأمن الغذائي عالج جزء بسيط من المشاكل الاقتصادية"، مبينا ان "الموازنة متوقفة على تشكيل الحكومة الجديدة".ودعا عويز "جميع الكتل السياسية الى نبذ الخلافات والإسراع بتشكيل الحكومة لأن البلاد تمر بوضع استثنائي وتعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية".وتابع، ان "قادة الكتل تجري حوارات مكثفة من اجل الإسراع بتشكيل حكومة قوية قادرة على المضي بالبلاد الى بر الأمان".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، دلشاد شعبان، قد توقع اليوم الأحد، حصول إنفراجة سياسية بعد عيد الأضحى.

وقال شعبان لـ (بغداد اليوم) إنه "من المتوقع وجود انفراجة في المشهد السياسي وتحديدا بين الحزبين الكرديين"، مضيفا أن "الديمقراطي لديه رغبة بالحوار والتفاوض وإنهاء ملف رئاسة الجمهورية والخلاف حوله، وحسم المنصب سريعا، ونتوقع انفراجة بعد عطلة العيد".

وتابع، أنه "من هذا الجانب، توقع الاتحاد الوطني ان يكون حسم سريع لمنصب رئيس الجمهورية بعد عطلة العيد ".

وفي وقت سابق من امس السبت، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، قرب انطلاق مفاوضات حسم منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الأيام القليلة المقبلة، سوف تنطلق مفاوضات رسمية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لحسم منصب رئيس الجمهورية".

وبين السورجي ان "هناك بوادر امل لحسم منصب رئيس الجمهورية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال الاتفاق والتوافق بين الطرفين، وهذا ما سوف تكشفه عن نتائج المفاوضات المرتقبة خلال الأيام القريبة".

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