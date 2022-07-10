السليمانية تعلن حصيلة حالات الولادة والوفيات في اول أيام العيد

2022/07/10 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، تسجيل 22 حالة ولادة و3 وفيات في أول أيام عيد الأضحى.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم) ان "1297 شخصاً زاروا مستشفيات المحافظة حسب الاحصائيات الرسمية خلال الـ24 الساعة الماضية".

واشارت الى "إدخال 403 مواطنين إلى المستشفيات لتلقي مزيد من العلاج الطبي".

واوضحت انه "تم تسجيل 22 حالة ولادة و3 حالات وفاة و (84) حالة غسيل كلى اصطناعي".

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