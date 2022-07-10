صحة ديالى توجه نداءً عاجلًا للاهالي بعد تصاعد اصابات” الصجم”

2022/07/10 | 15:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..وجهت دائرة صحة ديالى، الاحد، نداءً عاجلًا للاهالي بعد تصاعد اصابات الصجم بين صفوف الاطفال.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” 6 اطفال صغار اصيبوا خلال 24 ساعة بسبب اللهو بالعاب تطلق بلورات حديدية او مايعرف بالصجم في ازقة بعقوبة وبقية مدن ديالى مؤكدا بان الاصابات ليست خطيرة […]

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