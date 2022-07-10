2022/07/10 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكد وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الأحد، المباشرة بحملة لرفع التجاوزات عن سكك الحديد داخل مناطق العاصمة بغداد، فيما أشار إلى عزوف بعض السائقين من قيادة القطارات بسبب التجاوزات.وقال الشلبي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل: سرقة أسيجة منع التجاوزات مستمرة وسائقو القطارات يعزفون عن القيادة المركز الخبري الوطني.

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