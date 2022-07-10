الصين والصناعة التي لاتتوقف.. مصطفى ابو ضيف الله

2022/07/10 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مصطفى ابو ضيف الله:

فد مرة وصيت صديقي على ساعة ، هو چان مسافر لصين ، وگتله جيبلياها تقليد بورش واكدت عليه اريدها تقليد

هو همات المترجم مالته ما مقصر عباله يريد يشتري جملة ويشحن للعراق ، فموديه على منطقة ودرابين وبيوت كلها تصنع ساعات ، عينك وماتشوف ساعات ، اطفال وكل واحد كامش ورشة يصنع ساعات ، حتى الصرف الصحي مالتهم تجري ساعات ، واي ماركة تريد تلگاها بگواني معباية

گتله: اختارلي وحدة

گال: يا وحدة ذولي يبيعون على الوزن كيالو

ولا هسة عود اني متابع جيد للسيارات الكهربائية ، وين ما اكو سيارة جديدة تصنع بالعالم اروح اطلع معلوماتها وفلسها تفلس ، صارت هوايتي ، ما احچيلكم بالصين كرهت هوايتي من وراهم ، كل خمسة ماعدهم شغل وعمل يرحون يصنعون سيارة كهربائية

ما خلصنا من شركات الهواتف الي فايتة طول بعرض بتصنع سيارات كهربائية ، چمالة يومية طالعة شركة ناشئة بالصين تصنع سيارات كهربائية ، وعينك ولا تشوف الموديلات و مقدار النطاق ، والخزعبلات الإلكترونية .

اذا كانت الصين في عام 2019 قد سيطرت على 50‎% من مبيعات السيارات التقليدية ، فهي لا تحتاج نفس الوقت للوصل الى نصف مبيعات سيارات العالم من السيارات الكهربائية .

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