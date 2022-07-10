2022/07/10 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيراً إلى أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف قوله إنه لايوجد مبرر لتغيير سعر الصرف في الوقت الحاضر، موضحاً أن “تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف”.

وأشار الى أنه “خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل”.

وأضاف أن “الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولاتوجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3 إلى 5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها”.

وأكد أن “سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حالياً لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله”.

وأوضح أن “السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة تغيير سعر صرف الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة تغيير سعر صرف الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).