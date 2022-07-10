2022/07/10 | 15:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتقلت الشرطة السريلانكية متهمين بإضرام النار في منزل رئيس الوزراء إثر الاحتجاجات التي شهدتها...

ظهرت المقالة بعد فرار رئيس سريلانكا..



الشعب يمارس الرياضة في قصره! أولاً على المسلة.

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