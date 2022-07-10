2022/07/10 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nw7-yWIURV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تصعد والحكيم يتحدث عن غياب مقتدى الصدر | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران تصعد والحكيم يتحدث عن غياب مقتدى الصدر | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).