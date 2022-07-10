لن نبحث عن إرضاء خاطر امريكا في قمة العشرين - عصام محمد جميل مروة

2022/07/10 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_محمد_جميل_مروة من المعروف سابقاً ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قاد الديبلوماسية الروسية على مدى اكثر من عقدين من الزمن وتألق في حيازة الملفات الصعبة والعصية على الحلول السريعة في ما يتعلق بالنزاعات والحروب على اوسع نطاقها العسكري والاقتصادي شرقاً وغرباً .



ويعرف الجميع ان الاجتماعات المتتالية كانت تستدعى الاستعدادات المسبقة قبل سفر الوزير "" العابس دائماً وعاقداً للحاجبين "" والذي لا يبتسم الى رغيف ال ......





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