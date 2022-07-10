رفع 50 تجاوزا على اهم انهار ديالى خلال اسبوع

2022/07/10 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الاحد، رفع 50 تجاوزا على اهم انهر المحافظة خلال اسبوع., وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فريق عمل حكومي مدعوم من قبل الاجهزة الامنية نجح خلال اسبوع من رفع اكثر من 50 تجاوز على نهر خريسان الممتد من اطراف قضاء المقدادية(45كم شمال شرق […]

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