مقتل 18 شخصا جراء حادثي إطلاق نار في حانة بجنوب إفريقيا

2022/07/10 | 15:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت قناة “eNCA” بمقتل 14 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع في حانة بضواحي مدينة يوهانسبورغ بجمهورية جنوب إفريقيا.وأضافت القناة أن الحادث وقع ليلة السبت على الأحد في ضاحية سوويتو للمدينة، مشيرة إلى أنه أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة.من جهتها نقلت وكالة “أ ف ب” […]

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