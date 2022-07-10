الرجال بجوار النساء.. تحذير

2022/07/10 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دار الإفتاء في مصر تنويها قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى، السبت، بعدم جواز تأدية الرجال والنساء الصلاة في صف واحد.

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