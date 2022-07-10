2022/07/10 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

انطلقت تظاهرة للفلاحين والمزارعين، اليوم الاحد، امام مكتب محافظ السليمانية وسط المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المزارعين القوا محاصيلهم الزراعية امام مكتب المحافظ احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم".

وكانت وزارتا التجارة والصناعة في حكومة الإقليم ووزارة التجارة الاتحادية، اعلنت في التاسع من حزيران الماضي، عن البدء بتوزيع المستحقات المالية لمزارعي الإقليم عن تسويق محصول القمح للوجبة الأولى لهذا الموسم.

فيما أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، في ايار الماضي، تخصيص 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارعون يقطعون الشارع امام مكتب محافظ السليمانية (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزارعون يقطعون الشارع امام مكتب محافظ السليمانية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).