رونالدو يحصل على مكافأة من مانشستر يونايتد مع استعداده للرحيل

2022/07/10 | 15:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت تقارير صحفية عن حصول نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمكافأة مالية كبيرة من “الشياطين الحمر” قبل اتخاذ قراره بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي.وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن رونالدو حصل على “مكافأة مالية عبارة عن مبلغ من ستة أرقام”، قبل أيام من إعلامه إدارة مانشستر يونايتد برغبته بترك الفريق.ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في اليونايتد قوله: “إعلان رونالدو عن رحيله بعد المكافأة قد لا يكون مجرد صدفة”.وكانت تقارير ذكرت، الأسبوع الماضي، أن رونالدو أبلغ إدارة فريقه برغبته في المغادرة هذا الصيف، وهو الأمر الذي رفضه اليونايتد في البداية، لاسيما وأن عقده ما يزال ساريا.

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