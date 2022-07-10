فريد ينهي مسيرة عقدين في الملاعب

2022/07/10 | 15:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتزل أيقونة فلومينينسي، المهاجم البرازيلي فريد، كرة القدم عن عمر 38 عاماً، في ملعب ماراكانا، الذي شهد اعتزال ووداع أسطوري لـ”المهاجم الأبدي”.

قال اللاعب بصوت متهدج: “وعدت في المنزل بعدم البكاء لأنني بكيت بالفعل كثيراً، يجب أن أعبر قليلاً عن الامتنان لكل ما حققته هذه المجموعة وهذا الجمهور، إنه النادي الأكثر إنسانية الذي عرفته في حياتي”.

واختتم فردريكو تشافيس جيديش أمس السبت، مسيرة ناجحة امتدت على مدار عقدين في الملاعب، بعد معاناته متاعب صحية، حيث تعرض المهاجم المخضرم لمشكلة “الرؤية المزدوجة” التي أجبرته على الاعتزال مبكراً، عما كان يخطط له.

وحرص جمهور ومجلس إدارة فلومينينزي، على حضور حفل اعتزال القائد الأسطوري، لمنحه وداعاً لا ينسى، واستمرت الفعاليات قبل وأثناء وبعد المباراة التي خاضها الفريق في الجولة 16 من الدوري البرازيلي.

وسجل فريد طوال مسيرته 417 هدفاً، نصفها تقريباً (199 هدفاً على وجه الدقة) بقميص فلومينينسي، وهو الهداف التاريخي لكأس البرازيل، وثالث الهدافين البرازيليين في كأس ليبرتادوريس بـ25 هدفاً.

واستهل اللاعب حكايته مع كرة القدم في صفوف أمريكا مينيرو عام 2003، وبالكاد قضى فيه موسماً، قبل أن يخطفه أحد كبار البرازيل وهو كروزيرو، قبل أن يخطف الأنظار في أوروبا، وكانت وجهته الأولى في القارة العجوز هي فرنسا.

ووقع فريد في 2005 عقداً مع ليون، حيث تزامل مع الشاب وقتها كريم بنزيما، وتوج مع فريق الشرق الفرنسي بكأس فرنسا، وكانت هذه هي التجربة الأفضل له في أوروبا.

كما مثل الهداف البرازيلي منتخب بلاده في مونديال 2006 بألمانيا، و2014 بالبرازيل، وتوج مع “راقصي السامبا” بكوبا أمريكا 2007، وكأس القارات 2013.

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