2022/07/10 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ في كل عام، تتحول الأعياد في العراق إلى مناسبة اجتماعية مهمة للتسامح ومد جسور العلاقات من جديد بين المتخاصمين، وخاصة في عيد الأضحى وهو العيد الكبير، والذي يتزامن الآن مع ازمة سياسية خانقة تعصف بالبلد، نتيجة لخصومات سياسية كبيرة، لكن المفارقة أن التسامح بقي محصور بين المواطنين ويواجه صعوبة بانتقاله للسياسيين لبدء صفحة […]

ظهرت المقالة “عيد الله”..



هل يصل التسامح للطبقة السياسية أم يبقى محصورا بين الشعب فقط؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عيد الله”.. هل يصل التسامح للطبقة السياسية أم يبقى محصورا بين الشعب فقط؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عيد الله”.. هل يصل التسامح للطبقة السياسية أم يبقى محصورا بين الشعب فقط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).