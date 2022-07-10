2022/07/10 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة التجارية لسريلانكا، كولومبو، اليوم (الأحد)، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس غوتابايا راجابكسا على الاستقالة بعد اقتحام منزله وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.وتدفق المحتجون، الذين لفّ كثيرون منهم نفسه بعلم سريلانكا، إلى مقر إقامة الرئيس الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، أمس، وقفزوا إلى حمام السباحة.وأضرم آخرون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سريلانكا… عودة الهدوء بعد موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على الاستقالة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سريلانكا… عودة الهدوء بعد موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).