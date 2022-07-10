2022/07/10 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها.وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت تركيا قد تلقت نصيحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تؤكد أنها لن تؤجل عمليتها العسكرية في شمال سوريا المركز الخبري الوطني.

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