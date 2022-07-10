(فيديو) بعد فرار رئيس سريلانكا .. الشعب يمارس الرياضة في قصره!

2022/07/10 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت الشرطة السريلانكية متهمين بإضرام النار في منزل رئيس الوزراء إثر الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة كولومبو أمس السبت وأدت لفرار رئيس البلاد قبل اقتحام المقر الرئاسي بقليل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي السريلانكية بمقاطع الفيديو التي تظهر حشدا من المحتجين وهم يقتحمون المقر الرئاسي.

على إثر ذلك، أقام المحتجون حفلة في منزل الرئيس غوتابايا راجابكسا، حيث أمضوا وقتهم بين السباحة في حوض السباحة الخاص به، والقيام بتمارين اللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية، والمصارعة على سريره، مع التقاط الصور التذكارية في مكتبه.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الهارب مرسوما بشأن التوزيع المعجل للغاز في سريلانكا، واستأنف توريد الوقود لمحطات الوقود.



وفي السابق، لم يكن هناك بنزين، وكانت المحطات تحت حراسة الجيش.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

#سريلانكا ..



الشعب يمارس الرياضة في قصر الرئيس بعد فراره #العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/DAqHpd4t1Z

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) July 10, 2022

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