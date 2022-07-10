2022/07/10 | 16:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتاد المواطن أبو ياسر اليساري، على شراء رأس ماشية في عيد الأضحى من كل...

ظهرت المقالة العراقيون يستقبلون عيد الأضحى بارتفاع أسعار المواشي والملابس أولاً على المسلة.

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