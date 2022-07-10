وزير النقل: سائقو قطارات يعزفون عن القيادة بسبب التجاوزات

2022/07/10 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، الأحد، المباشرة بحملة لرفع التجاوزات عن سكك الحديد داخل مناطق العاصمة بغداد، فيما أشار إلى عزوف بعض السائقين من قيادة القطارات بسبب التجاوزات.

وقال الشلبي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "التجاوز على السكك الحديد أصبحت ثقافة مجتمع، وهذا مؤسف حقاً، لذلك نحاول إزالتها داخل العاصمة بغداد، إذ تمَّ وضع سياج موازٍ لهذه السكك".

وأضاف، أن "التجاوزات في منطقة الدورة كثيرة جداً، إذ تم رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء والأمانة العامة لإزالة هذه التجاوزات".

وذكر، أن "الوزارة حمَّلت الجهات المسؤولة، سواء أكان المحافظون أم غيرهم لإزالة التجاوزات عن سكك الحديد، ولكن لم يتم التعاون معنا من قبل أي محافظة، وهذا أدى إلى وقوع حادث مروّع قبل أيام بين قطار وشاحنة، كانت تمرّ من معبر غير نظامي".

وتابع، انه " في ضوء هذا الحادث، قمنا برفع التجاوزات من خلال رفع القير وحفر خنادق في هذه المناطق"، مبيناً أن "إعمال رفع تلك التجاوزات بدأت منذ أيام معدودة".

وأشار إلى، أنه "تم رفع دعوى قضائية على صاحب الشاحنة التي اصطدمت مع القطار، والآن سائق الشاحنة محتجز بالسجن، فضلاً عن مصادرة الشاحنة، وسيتم تغريمه كافة الأضرار"، مستدركاً بالقول: "لكن هذا ليس حلاً، إنما الحل يكون بتعاون المواطنين والمحافظين، لرفع التجاوزات غير القانونية عن السكك الحديد".

واختتم، قائلاً، إن "الوزارة تنصب الاسيجة، ولكن يتم سرقتها باليوم التالي، حتى وصل الأمر بسائق القطار أن يبدي تخوفه من السير سريعاً خشية ظهور سيارة بطريقه أو حيوان أو طفل، وقسم من السائقين رفضوا قيادة القطارات حالياً".

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