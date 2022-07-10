المطلوب من الإطار التنسيقي!

2022/07/10 | 16:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب وليد الطائي ..قوى الإطار التنسيقي الشيعي مطالبين بتشكيل حكومة وطنية شاملة، تشترك...

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