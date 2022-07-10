2022/07/10 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الاحد، الى وجود كتلة هواء باردة تثير غبار كثيف ببعض المدن.وقال عطية في ايضاح تابعته ايرث نيوز، ان “رياح شمالية غربية نشطة مع كتلة هوائية معتدلة ، تثير غبار كثيف يغطي مناطق واسعة من: صلاح الدين وجنوب كركوك وجنوب نينوى وغبار متوسط الى كثيف في اجواء […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي يتحدث عن كتلة هواء باردة ويحدد ذروة الغبار في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يتحدث عن كتلة هواء باردة ويحدد ذروة الغبار في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يتحدث عن كتلة هواء باردة ويحدد ذروة الغبار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).