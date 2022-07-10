"مقابلة غير مسبوقة".. تبون يقدم مقترحا لمؤرخ فرنسي بشأن "فترة استعمار الجزائر"

2022/07/10 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، لوكالة فرانس برس، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عرض القيام بـ"عمل على الذاكرة" المشتركة طوال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال لقاء معه في العاصمة الجزائرية.

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