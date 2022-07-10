القانون يكشف عن برنامج حكومي نيابي مرتقب لمحاسبة كردستان على بيع النفط

2022/07/10 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، الأحد، عن توجه نيابي حكومة لانهاء تهريب النفط عبر اقليم كردستان خارج ارادة بغداد، مبينا ان الاقليم يخرق وبشكل متعمد الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الغزالي في حديث لـ/ المعلومة/ إن”حقوق النفط والمنافذ الحدودية هي من صلاحية الحكومة المركزية وليست إقليم كردستان”، مؤكداً أن”الإقليم […]

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