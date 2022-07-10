انخفاض كبير.. الموقف الوبائي لإصابات الجائحة في العراق خلال العيد

2022/07/10 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2393 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1293".

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