الصحة تسجل 2383 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2022/07/10 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، تسجيل 2383 اصابة بـ وباء كورونا و 2393 حالة شفاء، اضافة الى وفاة شخص واحد، خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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