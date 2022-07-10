تشغيل حساب واحد من هاتفين ميزة منتظرة من واتس أب

2022/07/10 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واحدة من أكبر المشاكل مع واتس أب هي أنه لا يمكنك استخدامه على أكثر من هاتف واحد.



وعلى الرغم من أنه يمكنك ربط ملفك الشخصي بما يصل إلى ثلاثة أجهزة أخرى، فلا يمكن أن يكون أي منها هاتفًا ذكيًا آخر.



ومع ذلك، قد يتغير هذا قريبا.

ووفقًا لتقرير جديد من WABetaInfo تعمل واتس أب على وضع مصاحب جديد سيمكنك من ربط الهاتف الثاني بحسابك.



علاوة على ذلك، سيتم نسخ محفوظات الدردشة مباشرة على الهاتف المرافق.

وتشير الرسالة المنبثقة أيضًا إلى أن النقل قد يستغرق بعض الوقت حتى ينتهي، ولكن من المحتمل أن يستغرق بضع دقائق فقط لنسخ محفوظات الدردشة الخاصة بك.

ولسوء الحظ، نظرًا لأنه تم العثور على هذه المعلومات في الإصدار الأخير التجريبي واتس أب بيتا لنظام أندرويد، فلا توجد معلومات حول موعد إطلاق هذه الميزة للجمهور.

يذكر أن تلغرام يوفر بالفعل القدرة على استخدام هواتف متعددة.



لذلك، من الغريب بعض الشيء أن واتس أب وهو نظام أساسي للمراسلة يستخدمه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، لا يحتوي على هذه الميزة أيضًا، بحسب موقع فون أرينا.

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