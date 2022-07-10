رصد نوع جديد من المتحور “أوميكرون” في الصين

2022/07/10 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رصدت مدينة شنغهاي الصينية، نوعا جديدا من سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين بالتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة “صفر كوفيد”.وقال نائب مدير لجنة الصحة في شنغهاي، تشاو داندان، إن المتحور الجديد تم رصده في حالة إصابة بالحي المالي […]

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