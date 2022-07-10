العلي: التنسيقي أوشك على نهاية المفاوضات لتشكيل الحكومة

2022/07/10 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد عضو مركز الهدف للدراسات الإستراتيجية مؤيد العلي ، الأحد، أن الإطار التنسيقي أوشك على انتهاء الاتفاقات مع جميع الكتل السياسية دون استثناء.وقال العلي في حديث لـ/ المعلومة/ إن”هناك بعض الكتل السياسية تعمل بأجندات خارجية ولا تريد أن ينجح الإطار في تشكيل الحكومة ومواصلة المشروع الخارجي الذي سعت إليه بعض الكتل السياسية لإقصاء […]

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