2022/07/10 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اشار المتنبئ الجوي صادق عطية ،اليوم الاحد، الى وجود كتلة هواء باردة تثير غبار كثيف ببعض المدن.وقال عطية في ايضاح تابعه /المركز الخبري الوطني/، ان “رياح شمالية غربية نشطة مع كتلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ جوي يوضح ذروة الغبار وموعد زواله المركز الخبري الوطني.

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