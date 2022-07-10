2022/07/10 | 16:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، الأحد، عن توجه نيابي حكومة...

ظهرت المقالة دولة القانون: الاقليم يخرق و بشكل متعمد الدستور وتوجه نيابي لانهاء تهريب النفط أولاً على المسلة.

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