2022/07/10 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المسؤول العام لسرايا السلام عن الجمعة الموحّدة القادمة: سيرى أعداء الأغلبية المركز الخبري الوطني.

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